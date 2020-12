Corona-Situation in Vorarlberg weiter stabil

Derzeit sind in Vorarlberg 1.872 Personen aktiv mit den Coronavirus infiziert. Die Tendenz ist leicht sinkend.

Stand Donnerstag 8 Uhr: Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 114 Neuinfektionen registriert, denen 161 Genesungen gegenüber stehen. Seit Mittwochmitternacht kamen nochmals 12 Neuinfektionen hinzu.

Die Zahl der in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus Infizierten liegt derzeit bei 1.872 Personen (Stand 8 Uhr). Die Zahl der Corona-Todesopfer hat sich am Mittwoch um zwei Personen erhöht und liegt mittlerweile bei 194.

Stabile Situation in Spitälern

Die Situation in den Krankenhäusern des Landes scheint sich leicht zu entspannen. Von den landesweit 64 Intensivbetten waren 19- zwei mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Damit waren am Mittwochvormittag noch 23 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 104 Corona-Erkrankte stationär betreut.