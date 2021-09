Corona - Scharfe FPÖ-Kritik an "Stufenplan", Stelzer zufrieden

Die am Mittwoch von der Regierung angekündigten Corona-Maßnahmen sind auf scharfe Kritik der FPÖ gestoßen.

Parteichef Herbert Kickl bezeichnete die Pressekonferenz, in der die Schritte verkündet wurden, als "in jeder Hinsicht grotesk". Die "Absurdität" beginne schon bei der Aussage von einer "Pandemie der Ungeimpften", so Kickl. Denn in Wahrheit handle es sich um eine "Brandmarkung für Ungeimpfte". Zufrieden zeigte sich Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).