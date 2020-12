Corona-Neuinfektionen in Vorarlberg: Geringster Zuwachs seit 24. Oktober

In Vorarlberg sind am Montag lediglich 75 Neuinfektionen registriert worden. Das bedeutete den geringsten Zuwachs seit 24. Oktober. Weil den 75 Neuinfektionen 197 Genesungen gegenüberstanden, nahm die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen auf 2.014 Fälle ab. Fünf weitere Erkrankte starben am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 160.

Die Corona-Zahlen in den Bezirken

Bei den Vorarlberger Bezirken weist Feldkirch die höchsten Zahlen in aktiv positiven Fällen auf (611). Es folgen Bregenz (601), Dornbirn (425) und Bludenz (350).

Die Corona-Zahlen in den Gemeinden

Mit Stand Montagmitternacht gab es zwölf Vorarlberger Kommunen mit über 50 aktiv Infizierten. In drei Gemeinden lag die Zahl der Fälle bei über 100, nämlich in den Städten Dornbirn (254), Feldkirch (196) und Bregenz (162). 62,1 Prozent aller in Vorarlberg aktiven Coronavirus-Infektionen verteilten sich auf diese zwölf Gemeinden. Fünf der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.

Lage in den Spitälern

Am Montag wurden 9 COVID-19-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen.

In Summe werden 123 COVID-19-Patienten stationär betreut. 332 der 432 Normalbetten, die für Behandlung von COVID-19-Patienten zur Verfügung stehen, sind noch verfügbar, teilte die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsges.m.b.H. mit.

Außerdem sind 200 Normalbetten für COVID-19-Patienten im Notversorgungszentrum Dornbirn vorbereitet.

11 Personen konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Insgesamt stehen 79 Betten zur intensivmedizinischen Behandlung von Patienten zur Verfügung. 23 COVID-19-Patienten müssen derzeit auf der Intensivstation behandelt werden.

Zusätzlich werden 19 Nicht-Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut. Aktuell sind damit noch 37 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar.

In den Spitälern Vorarlbergs sind gestern vier Personen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

83 Mitarbeitende sind Coro­na-positiv getestet, 17 sind zusätzlich in Quarantäne.

7-Tages-Inzidenz leicht gestiegen

Laut dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist in Vorarlberg die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Montag wieder etwas angestiegen.

Mit 281 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag das Land allerdings besser als Salzburg, Kärnten und Tirol.

Der Österreich-Durchschnitt belief sich am Montag auf 251.

Die vier Vorarlberger Bezirke weisen derzeit eine 7-Tages-Inzidenz zwischen 240 und 330 aus und liegen somit in etwa im österreichischen Mittelfeld.

Österreich-Zahlen nach dem Einkaufsmontag

2.377 Neuinfektionen und 105 Todesfälle wurden am heutigen Feiertag gemeldet. Mit Stand Dienstag 09:30 Uhr sind österreichweit 4.002 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 262.314 sind wieder genesen. Bisher gab es in Österreich 308.070 positive Testergebnisse. Derzeit befinden sich 3.917 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 609 der Erkrankten auf Intensivstationen.