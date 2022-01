Corona - Mobiles Labor für Testauswertungen in Dornbirn eingerichtet

Nach Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Auswertung von PCR-Screeningtests vergangene Woche ist in Dornbirn ein mobiles Labor eingerichtet worden. Dort werden ab sofort die Screening-Tests aller acht Landesteststraßen sowie die PCR-Gurgelselbsttests ausgewertet. Damit bleiben die in Vorarlberg abgenommenen Proben außer den Schultests künftig im Land, was schnellere Ergebnisse bringe, sagte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag bei der Präsentation des Labors.