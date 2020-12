Corona: Mehr Genesene als Neuinfizierte am Tag nach Weihnachten

Auch der Inzidenz-Wert ging zurück.

Den 60 Neuinfektionen stehen 156 Genesungen gegenüber. Damit sank die Zahl der aktiven Coronafälle in Vorarlberg um 98 auf 1.198 Personen.

Am Christtag gab es zwei weitere Todesopfer. Damit erhöht sich die Zahl der am oder mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen in Vorarlberg auf 208.