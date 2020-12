Corona-Lage in Vorarlberg weiter stabil

Die Zahl der Personen, die in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind, ist wieder knapp unter die 2.000er-Marke gerutscht.

25 Covid-Patienten auf Intensivstation

Insgesamt wurden am Donnerstag 126 Corona-Erkrankte in Vorarlbergs Spitälern stationär betreut. Aktuell befanden sich am Donnerstag 25 Corona-Patienten in Intensivbehandlung, es waren noch 20 Intensivplätze frei.