Corona-Lage in Vorarlberg bleibt stabil

Derzeit sind in Vorarlberg 4.062 Personen aktiv positiv mit Covid-19 infiziert. 223 Corona-Patienten befinden sich in stationärer Behandlung.

Noch 15 Intensivbetten frei

In den Vorarlberger Spitälern wurden am Mittwoch 44 Corona-Patienten aufgenommen sowie 19 entlassen. Damit befanden sich 223 Corona-Erkrankte (plus 23) in stationärer Behandlung, 44 davon - drei mehr als tags zuvor - lagen auf der Intensivstation. Von den landesweit zur Verfügung stehenden Intensivbetten waren noch 15 (minus eins) frei.