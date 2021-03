Corona-Krise: "Green Pass" als Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz?

Im Zoom-Call mit VOL.AT fordert Prof. David Stadelmann von der Universität Bayreuth die schnellstmögliche Einführung des "Impfausweises", als direktes Mittel im Kampf gegen die Pandemie.

Kein Widerspruch zur Verfassung, im Gegenteil

In einem kürzlich im Standard gemeinsam mit dem Bludenzer Verfassungsrechtsexperten Dr. Peter Bußjäger veröffentlichten Kommentar spricht sich der international renommierte Ökonom erneut für eine schnellstmögliche Einführung des Zertifikats aus und bekräftigt dies im Gespräch mit VOL.AT: "Eigentlich hätte man dieses Instrument schon lange einführen müssen, als Werkzeug zur Krisenbewältigung. Immune sind ein Sicherheitsmerkmal, um in eine Normalität zurückzukehren. Später kann dieser Pass wie ein normales Impfdokument gehandelt werden." Auf internationalen Reisen würde dieses Zertifikat aber sicher noch länger vonnöten sein. Auch stehe ein solches Dokument nicht im Widerspruch zur Verfassung. Auf den Vorwurf, dass ein "Green Pass" nicht dem Gleichheitsgrundsatz widerspreche, kontert der Wirtschaftswissenschaftler: "Bis jetzt werden eher die Genesenen und Geimpften diskriminiert, da sie immer noch gleich behandelt werden, wie jene, die potenziell eine viel größeres Risiko in sich tragen, das Virus weiterzugeben. Jene, die Gleichmacherei gefordert haben, sind also auch jene, die aktiv die Personengruppe diskriminieren, die bereits immun ist."