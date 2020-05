Corona-Krise: Blum zahlt Zuschuss für Mitarbeiter aus

Der Beschlägehersteller will allen Mitarbeitern, die sich in Kurzarbeit befinden, freiwillig einen Zuschuss auf 100 Prozent des Bruttolohns bezahlen. So sollen die Einkommensverluste für April, Mai und Juni gedämpft werden.

Die meisten der 6.000 Blum-Mitarbeiter befinden sich derzeit in Kurzarbeit. Blum geht von einer längeren Durststrecke nach der Corona-Krise aus, denn als weltweit agierendes Unternehmen sei man stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen getroffen, sagt Geschäftsführer Philipp Blum gegenüber ORF Vorarlberg. Das Herunterfahren in einigen Märkten habe zu einer stark schwankenden und unberechenbaren Auftragslage beigetragen. Während sich der Absatzmarkt in China erhole, seien andere wie Spanien, Italien und Großbritannien stark angeschlagen.