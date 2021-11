Corona kennt kein Parteibuch, oder doch?

Österreich inmitten der vierten Welle, der Lockdown für alle scheint unausweichlich. Da hilft auch kein Entwurmungsmittel. Ein Kommentar.

"MFG, das Corona-Virus"

"Während in Ländern mit hoher Impfquote vorsichtige Normalität einkehrt, steht das Land, das die Pandemie mehrmals besiegt hat, am Abgrund. In Dänemark oder Portugal entschied sich die Politik, unabhängig von Fraktion oder Ausrichtung, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Nicht so in der Alpenrepublik, die immer mehr zur Bananenrepublik wird, wie es Komplexitätsforscher Peter Klimek treffend formuliert hat. Freiheitlich vereint im Kampf gegen den Verlust der Grundrechte. Politischer Aufschwung auf Kosten von Menschenleben. Ein Plan, der zum Scheitern verurteilt ist. Dem Virus ist die politische Couleur nämlich egal. Oder auch nicht: Denn genau bei jenen Menschen, die vehement gegen die Impfung auftreten, grassiert das Virus ungehindert und mit der höheren Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs. Das könnte gewissen politischen Strömungen einen Strich durch die Rechnung machen. Denn das viel zitierte Stigma des 'Impfstempels' fehlt gerade in den Parteibüchern von jenen, die sich im Kampf gegen den 'Impffaschismus' als die neuen 'Juden' und 'Opfer' der 'Corona-Diktatur' sehen. Und die damit ungeschützt zur Schlachtbank geführt werden. MFG, wohlgemerkt."