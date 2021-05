Corona-Impfstoffproduktion startet bald in Tirol

Der Pharmakonzern Novartis wird in Kundl (Tirol) in den nächsten Monaten mit der Produktion des Corona-Impfstoffes von CureVac starten.

Warnung vor Patentschutz-Lockerung

Antrag auf Marktzulassung

Gute Nachrichten gibt es auch vom österreichisch-französischen Impfstoffhersteller Valneva. Das Unternehmen hat Ende April in Großbritannien eine klinische Phase-III-Studie für seinen geplanten Covid-19-Totimpfstoff gestartet. Verläuft die Studie erfolgreich, will Valneva im Herbst die Marktzulassung beantragen.

Am Wiener Standort betreibt Valneva Forschung und Entwicklung sowie Qualitätssicherung. Die Produktion des Covid-19-Impstoffs wird in Schottland und die Abfüllung in Schweden stattfinden. Die beiden Standorte habe man ausgewählt, weil man bestehende Anlagen nutzen könne und damit sehr schnell sei, sagte der Covid-19-Programmdirektor von Valneva, Olivier Jankowitsch, beim Pharmig-Pressegespräch. Mittelfristig werde man in Schottland und Schweden auch neue Anlagen in Betrieb nehmen. Eine neue Impfstofffabrik auf der grünen Wiese zu errichten, dauere aber 24 bis 48 Monate und die regulatorischen Hürden dafür seien hoch, sagte Jankowitsch.