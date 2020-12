Corona fordert vier weitere Todesopfer

14 Vorarlberger Gemeinden sind aktuell "Corona-Frei".

Am Mittwoch starben vier weitere Personen am oder mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer in Vorarlberg auf 206.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Situation in den Spitälern

Am Dienstag wurden 8 COVID-19-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen.

Sieben-Tages-Inzidenz

Dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zufolge weist Vorarlberg am Mittwoch bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner den dritthöchsten Wert aller österreichischen Bundesländer hinter Kärnten und Salzburg auf. Mit 175 Neuinfektionen (nach 183 am Dienstag) ist der Wert in Vorarlberg am Mittwoch gefallen, aber immer noch über dem Österreich-Durchschnitt.