Corona-Fallzahlen im Bregenzerwald sinkend, Rheindelta bleibt stabil

Auswertung zeigt: Testintensität ungebrochen hoch – Eingerichtete Teststationen melden am Freitag (7. Mai) bis 16 Uhr insgesamt 2.649 getestete Personen.

Die umfassend erweiterten Testmöglichkeiten in den beiden Regionen Bregenzerwald und Rheindelta, für die eine Ausreisetestpflicht gilt, sind weiter gut genützt, wie Sicherheitslandesrat Christian Gantner informiert. Allein am heutigen Freitag (7. Mai) wurden bis 16:00 Uhr insgesamt 2.649 Tests durchgeführt. Die Corona-Fallzahlen im Bregenzerwald sinken, während die Infektionslage im Rheindelta auf hohem Niveau stabil bleibt.

Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in der Region Bregenzerwald liegt aktuell bei 261 (Stand Freitag, 7. Mai 2021, 16:00 Uhr). Das sind um elf weniger als am Donnerstag. Am stärksten betroffen sind die Gemeinden Egg mit 51 (6.5.: 52), Schwarzenberg mit 28 (6.5.: 30), Andelsbuch mit 35 (6.5.: 36), Bezau mit 33 (6.5.: 33), Krumbach mit 16 (6.5.: 18) und Lingenau mit 13 (6.5.: 14).