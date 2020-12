Corona-Fälle stagnieren bei rund 2000 Fällen im Land

Am Samstag wurden insgesamt leicht mehr Neuinfektionen als Genesene registriert. Es gab fünf weitere Todesopfer zu beklagen.

Stand Samstag 0 Uhr: Am Samstag wurden in Vorarlberg insgesamt 164 Neuinfektionen registriert, denen 147 Genesungen gegenüberstehen. Es gab fünf weitere Todesopfer.

Am Sonntagmorgen war lediglich eine Neuinfektion registriert. Es ist an einem Sonntag aber nicht außergewöhnlich, dass vor Mittag kaum neue Fälle auf den offiziellen Dashboards aufscheinen.

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen in Vorarlberg stieg um 12 auf 2.027 Personen. Nachdem sich die Zahl der Infizierten von Mitte November bis Anfang Dezember halbierte, stagniert die Zahl der aktiven Fälle nun seit mittlerweile zehn Tagen bei rund 2.000 Fällen.

Lage in Spitälern leicht entspannt

Die Vorarlberger Krankenhäuser meldeten am Sonntag, dass am Samstag sechs Covid-19-Erkrankte stationär aufgenommen wurden, während vier wieder entlassen werden konnten. Die Zahl der Patienten lag damit bei 110. Davon müssen aktuell 22 intensivmedizinisch betreut werden. Von insgesamt 64 Intensivbetten waren am Samstag 22 für alle Patientengruppen verfügbar.