Corona-Fälle sinken unter die 2.000er-Marke

Mit 1.965 aktiv positiven Corona-Fällen ist die Zahl der Infizierten in Vorarlberg am Montagmittag wieder etwas gesunken. Es gibt heute bisher etwa dreimal soviel Genesene wie Neuinfizierte.

Situation in den Spitälern

Vier Personen mussten am Sonntag aufgrund ihres Erkrankungsgrades in einem Vorarlberger Spital aufgenommen werden, fünf Patienten konnten entlassen werden. Von den insgesamt 108 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern lagen 19 auf einer Intensivstation. 91 Krankenhaus-Mitarbeiter sind der Coro­na-positiv getestet, 19 sind zusätzlich in Quarantäne.