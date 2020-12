Corona-Fälle in Vorarlberg unter 2000er-Marke gefallen

Am Freitagmittag Stand 12 Uhr gibt es in Vorarlberg 1920 aktiv positive Corona-Fälle. Seit Mitternacht wurden 71 Neuinfektion, aber 247 Genesene registriert.

Damit fiel die Zahl der aktiv positiven Personen laut dem Dashboard des Landes um 176 auf 1.920 Personen (Stand 12 Uhr). Die Zahl der Toten in Vorarlberg in Zusammenhang mit der Pandemie stieg am Donnerstag auf 146. Am Freitag gibt es bisher keinen neuen Todesfall.