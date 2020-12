Corona-Fälle gehen zurück - Wieder sechs Todesfälle

Die Zahl der aktiv positiven Corona-Fälle im Land lag am Freitagnachmittag bei 1.944. Es gibt sechs weitere Todesopfer zu beklagen.

In Vorarlberg wurde am Freitag bis 16 Uhr 130 neue Corona-Infektionen registriert. Diesen Fällen standen 276 Genesungen gegenüber.

Damit fiel die Zahl der aktiv positiven Personen laut dem Dashboard des Landes um 152 auf 1.944 Personen (Stand 16 Uhr). Die Zahl der Toten in Vorarlberg in Zusammenhang mit der Pandemie stieg am Freitag auf 152.

Situation in Spitälern stabil

Die Lage in den Vorarlberger Spitälern veränderte sich kaum. Die Zahl der Intensivpatienten, die wegen einer Covid-19-Infektion dort behandelt werden mussten, lag am Freitag bei 26, das waren drei weniger als am Vortag. Von den gesamt 79 Intensivbetten waren noch 35 für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Krankenhäusern 140 Corona-Patienten betreut. 14 Personen konnten die Spitäler verlassen.