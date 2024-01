Corona - Expertin warnt vor Long Covid und fordert mehr Prävention

Die Long Covid-Expertin Kathryn Hoffmann fordert in Hinblick auf die Langzeitschäden einer Corona-Erkrankung mehr Prävention ein.

Risiko mit jeder Infektion kumulativ erhöht

Unterscheidung von drei Gruppen

"Was alle brauchen, ist guter Infektionsschutz"

Bei der Gruppe 3 hingegen sieht Hoffmann die Versorgungslage als unzureichend an. Für diese Gruppe an Erkrankten (immerhin 2 bis 4 Prozent aller Infizierten) brauche es "dringend" spezifische Behandlungsstellen, "die es derzeit im öffentlichen System kaum bis nicht gibt". "Genau wie bei Multipler Sklerose ist es logisch, dass bei einem so schweren und komplexen Krankheitsbild spezifische Behandlungsstellen vonnöten sind", so Hoffmann. Diese sollten nach differenzialdiagnostischer Abklärung durch Haus- und Fachärztinnen und -ärzten aufgesucht werden können.

Betroffene leiden unter schwersten Dysfunktionen

Die Expertin verwies darauf, dass die Betroffenen unter schwersten Dysfunktionen leiden: "Zum Beispiel im autonomen Nervensystem, im Immunsystem, in Bezug auf das Endothel (Innere Schicht, Anm.) der Gefäße, bei der Energiegewinnung in den Mitochondrien auf Zellebene, bei der Perfusion (Durchblutung, Anm.) von Gehirn und anderen Organen bzw. Gewebestrukturen, bei den Transmittersubstanzen zwischen den Nervenzellen, im Darmmikrobiom, Schädigung von spezifischen Nervenfasern und durch die Reaktivierung von sich latent im Körper befindlichen Viren wie z.B. Herpesviren, die wiederum Schäden verursachen".

Weiterhin keine heilende Therapie

"Es braucht klare, transparente, wissenschaftliche und logisch-nachvollziehbare Schutzmaßnahmen"

In Großbritannien und den USA würden die vielen Langzeitausfälle durch Long-Covid bereits Schlagzeilen machen. In Österreich steige die Anzahl von gleichzeitig Erkrankten und Krankenstandstagen von Jahr zu Jahr, aufschlussreiche Daten aus Österreich zu Long-Covid würden aber leider völlig fehlen. Ein wichtiger Punkt der Prävention sei auch die Ermöglichung der sozialen und medizinischen Teilhabe von Menschen, die sich nicht infizieren dürfen: Etwa Personen mit Immundefekten, jene die unter Immunsuppression stehen oder von Long-Covid Betroffene - aber auch jene Menschen, die sich nicht infizieren und dem Long-Covid-Risiko aussetzen wollen.

Wirtschaftliche Schäden der hohen Infektionszahlen?

Hoffmann fordert "sofort Maßnahmen zu sauberer Luft in Innenräumen"

Hoffmann betonte, dass es sich bei SARS-CoV-2 um ein über die Luft übertragbares Virus handelt. Daher sollten "sofort Maßnahmen zu sauberer Luft in Innenräumen" umgesetzt werden - allen voran in Kindergärten und Schulen. Gleiches gelte aber auch für öffentliche Verkehrsmitteln, Großraumbüros und das Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Ordinationen, ebenso etwa für Physiotherapie- oder Psychotherapieordinationen sowie Kur- und Rehabilitationseinrichtungen).

Bis es soweit ist, brauche es auch "qualitativ hochwertige Masken", vor allem im Gesundheitswesen und in öffentlichen Verkehrsmitteln - und die Möglichkeit niederschwellige, gute Testmöglichkeiten und Medikamente im Krankheitsfall zu bekommen. Als Beispiel verwies Hoffmann etwa auf New York, wo aktuell Gratis-PCR-Testmöglichkeiten angeboten werden (https://go.apa.at/gHnywVoP).

Saubere Luft und Infektionsschutz ein "Must-Have"

Geeignete Mittel zur Herstellung von "sauberer Luft" seien beispielsweise HEPA-Filtersysteme - angepasst auf Raumgröße und Menschenanzahl - und zwar solange, "bis Be- und Abluftsysteme flächendeckend implementiert sind". Hoffmann erinnerte auch daran, dass Gesellschaften imstande sind, derartige Maßnahmen umzusetzen: Dies habe sich bereits im 18. und 19. Jahrhundert gezeigt: "Als Wasser gesund wurde - durch Kanalisation, Kläranlagen und in Wien durch den Bau des Wiener Wasserleitungsweges. Jetzt ist die Luft dran". Saubere Luft sei nicht nur ein Vorteil in Bezug auf SARS-CoV-2, sondern reduziere auch das Risiko, an anderen Luft-übertragbaren Erkrankungen wie etwa der Influenza zu erkranken. Außerdem steige die Konzentration und derartige Maßnahmen würden auch vor Feinstaub und Pollenbelastung schützen. Im Gesundheitswesen halte sie saubere Luft und Infektionsschutz für ein "Must-Have", so Hoffmann.