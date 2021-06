Corona: Erstmals seit über 8 Monaten keinen Todesfall

Erstmals seit mehr als acht Monaten ist am Donnerstag in Österreich kein weiterer Covid-19-Todesfall in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden.

Zuletzt hatte es das am 27. September gegeben. Damals lag die Zahl der Toten österreichweit bei 787 Tote. Nunmehr sind bereits 10.650 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Am Donnerstag wurden außerdem in allen Bundesländern weniger als 100 Neuinfektionen gemeldet. In Summe kamen seit Mittwoch 283 neue Fälle hinzu.

self all Open preferences.

In Vorarlberg wurden seit dem 24. Mai keine Corona-Todesopfer mehr gemeldet. Die Zahl der an und mit Corona Verstorbenen liegt derzeit bei 303 Personen.

self all Open preferences.