Corona-Chaos bei den Grünen: Vizekanzler Kogler in Isolation

Das Corona-Comeback hat nun auch die österreichische Politik erreicht.

Die geplanten Termine der "Lass uns Reden"-Tour mit Vizekanzler Werner Kogler, darunter Veranstaltungen in Salzburg am 13. September und in Feldkirch am 14. September, mussten aufgrund seiner Erkrankung aus Krankheitsgründen abgesagt werden, wie "Die Grünen" per Mail am Dienstag mitteilten.