Corona-Abwasser-Analyse in Vorarlberg: Infektionen steigen wieder an

Es gibts bereits einige schwerere Erkrankungen

Dr. Robert Spiegel bestätigt, dass in den letzten Wochen bereits einige schwerere Coronaerkrankungen in Vorarlberg bekannt geworden sind, vergleichbar mit einer sehr schweren Grippe.

Ausmaß der Infektionen zwischen den Städten unterschiedlich

Momentan noch keine großartigen Veränderungen

Volksschule Rieden: trotz des Anstiegs, bislang noch keine Covid-19 Infektionen zu verzeichnen

Erfahrungsgemäß waren gerade Bereiche in denen Menschen eng zusammengetroffen sind, so zum Beispiel die Schulen, ein guter Indikator für Infektionswellen. In der Volksschule Rieden in Bregenz wurden bislang noch keine bestätigten Fälle von COVID-19 verzeichnet. Schulleiterin Martina Köck erklärt, dass vermehrt Krankheitsfälle im Herbst auftreten, hauptsächlich jedoch normale Grippeerkrankungen. Bei Krankheitsfällen bei Lehrern erfolgt jedoch sofort ein Corona-Test, und bisher waren alle Ergebnisse negativ.