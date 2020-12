Corona - 9.000 Anmeldungen zu Gratis-Schnelltestungen in Vorarlberg

In Vorarlberg haben sich bisher rund 9.000 Personen zu den kostenlosen Corona-Schnelltests am 23. und 24. Dezember angemeldet.

Damit sei die Kapazitätsgrenze erreicht, informierte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am späten Donnerstagnachmittag. Das Angebot könne nicht grenzenlos aufgestockt werden, sagte sie. Anmeldungen seien nur noch vereinzelt möglich.

Teststraßen

Bereits am Donnerstagvormittag habe man die Kapazitäten von zunächst 3.000 auf 9.000 Testungen erweitert. Innerhalb weniger Stunden war aber auch diese Kapazitätsgrenze ausgereizt. Für die Tests vor Weihnachten stehen Teststraßen in den Städten Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz bereit, auch im Bregenzerwald und im Kleinwalsertal gibt es Test-Möglichkeiten. Bisher hätten sich rund 40 Ärzte gemeldet, die die Testungen ehrenamtlich durchführen, so Rüscher.