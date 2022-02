Corona: 716 Neuinfektionen am Dienstagmorgen

Am Montag wurden 722 Neuinfektionen und 1.488 Genesungen verzeichnet, bis Dienstagmorgen kamen 716 Neuinfektionen dazu.

Stand Dienstag, 8 Uhr: Insgesamt 722 Neuinfektionen wurden am Montag registriert, dem gegenüber standen 1.488 genesene Personen. Bis Dienstagmorgen kamen 716 Neuinfektionen und 627 Genesungen dazu. Damit sind aktuell 11.927 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg liegt am Montag bei 2.196,7. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2.211,0 .

Lage in den Spitälern

480 Todesopfer

Am Montag wurden in Vorarlberg zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Insgesamt sind bisher 480 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.