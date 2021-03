Corona: 355 aktiv positive Fälle in Vorarlberg

Insgesamt 27 Neuinfektionen wurden am Montag verzeichnet, am Dienstagmorgen kam eine weitere dazu. Dem gegenüber stehen 28 genesene Personen am Montag und neun am Dienstag in der Früh.

Stand Dienstag, 8 Uhr: Seit Mitternacht verzeichnet das Dashboard des Landes eine Neuinfektion, am Montag waren es insgesamt 27. Als genesen gelten am Montag 28 Personen und am Dienstag neun Personen, damit sinkt die Zahl der aktiv positiven Fälle auf 355.

7-Tages-Inzidenz nach Bezirken

Aktuelle Zahlen aus Vorarlberg

In Vorarlberg sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie bislang 278 Todesopfer zu beklagen.

Zahlen aus den Bezirken

Am meisten aktiv mit Corona Infizierte hat derzeit der Bezirk Feldkirch mit 114 Personen. Dahinter folgen Bregenz (104), Dornbirn (77) und Bludenz (50). Zehn aktiv Infizierte haben ihren Wohnsitz außerhalb Vorarlbergs.

Zahlen aus den Gemeinden

Situation in den Spitälern

Von den 52 Intensivbetten, die landesweit zur Verfügung stehen, waren mit Stand Dienstagvormittag drei von Corona-Patienten belegt, 20 Intensivbetten waren für alle Patientengruppen noch verfügbar. Weiterhin wurden insgesamt 13 Corona-Erkrankte stationär betreut.

In den Spitälern Vorarlbergs ist gestern niemand im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Vier Mitarbeitende sind Corona-positiv getestet, sechs sind zusätzlich in Quarantäne.

Sieben-Tages-Inzidenzen

Stand Montag, 14 Uhr: