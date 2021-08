Corona: 248 aktiv positive Fälle in Vorarlberg

Am Montag wurden 33 Neuinfektionen und 30 Genesungen registriert, bis Dienstagmorgen wurden weitere zwölf Personen als genesen gemeldet.

Stand Dienstagmorgen, 8 Uhr: 33 Neuinfektionen wurden am Montag verzeichnet, dem gegenüber standen 30 Genesungen. Bis Dienstagmorgen wurden weitere zwölf Personen als genesen gemeldet, zusätzliche Neuinfektionen gab es in dieser Zeit keine. Insgesamt sind damit aktuell 248 Personen in Vorarlberg mit dem Coronavirus infiziert.