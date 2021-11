Corner21: Fertigstellung des Rohbau wurde groß gefeiert

Das einzigartige Bauprojekt in Rankweil mit Kosten von 7,6 Millionen Euro ist bald bezugsfertig.

RANKWEIL. „Ich bin megastolz auf die Fertigstellung des Rohbau und bin felsenfest überzeugt das der Corner 21 ein zukunftsorientiertes Gebäude auf allen Linien darstellt. Die Sichtbeton-Fassade ist einfach fantastisch geworden. Die Freude wird noch viel größer wenn das Gerüst entfernt ist und das neue Wohn- und Geschäftshaus in voller Pracht leuchtet. Das gesamte Gebäude ist eine geniale Handwerkskunst auf höchster Ebene von der Tiefgarage bis zum Dach“, war Inside96 Geschäftsführer Joe Welte voll des Lobes und richtete einen großen Dank an alle beteiligten Unternehmen für die hervorragende Zusammenarbiet in der baulichen Umsetzung des zukünftigen Firmenstandorts. Im Beisein von rund 130 geladenen Gästen, der Handwerker, des Planungsteams, der Angehörigen sowie den zukünftigen Mietern wurde in einem gebührenden Rahmen die Firstfeier des neuen Wohn- und Geschäftshauses „Corner21“ in der Hadeldorfstraße 12 und Südtirolerstraße 21 durchgeführt. Traditionsgemäß wurde der Baum aufgezogen und der Firstspruch verlesen. Das hochwertige Bauprojekt besteht aus zwei Baukörpern mit Raum zum Wohnen, Arbeiten und Begegnung. Bis auf 30 Quadratmetern sind die Büro- und Geschäftsflächen alle reserviert und verkauft. So finden neben dem Bauträger Inside96 auch das Architektenbüro Gerhard Matt, die Model-Teamagentur mit Simone und Johannes Sturn, die Firma Videx Büro für digitale Innovation, die Zahnarztpraxis Stefan Greiner und die Personal Transstudio Calestia ein neues Zuhause. Im zweiten Baukörper sind sieben Appartements plus sieben 2-3-Zimmerwohnungen vorgesehen. Die Fertigstellung ist für Mai 2022 geplant. Am Orts-Eingang zum Zentrum der Marktgemeinde Rankweil ist ein Schmuckstück entstanden und wird noch viel Begeisterung auslösen. Die Baukosten für das Projekt „Corner21“ betragen 7,6 Millionen Euro.VN-TK