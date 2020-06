"Corner 21": Großprojekt kostet 7,6 Millionen Euro

Eineinhalb Jahre dauert ab Oktober 2020 die Großbaustelle Hadeldorfstraße/Südtirolerstraße

RANKWEIL. Ab dem Oktober dieses Jahres beginnt der Bauherr INSIDE96 GmbH unter der Regie von Joe Welte mit dem großen Bauprojekt „Corner 21“, das unter dem Motto Lebensräume der Zukunft steht. Die Gesamtkosten des Wohn- und Geschäftshauses in der Hadeldorfstraße 12 und in der Südtirolerstraße 21 in Rankweil betragen ca. 7,6 Millionen Euro. Gegenüber der St. Josef Kircher, direkt am Eingang zum Rankweiler Ortszentrum entsteht nach den Plänen des renommierten Architekturbüros „Marte&Marte“ das Projekt „Corner 21“. Die Vermietung der Büroflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 906 Quadratmeter ist schon sehr gut angelaufen. Der Bauherr INSIDE96 wird ihren jetzigen Sitz in Röthis auflösen und im neuen Geschäftshaus in der Hadeldorfstraße ein neues Zuhause finden. Im zweiten Baukörper in der Südtirolerstraße 21 werden mehrere Mietwohnungen entstehen. Die Ausschreibung für die neuen Wohnräume Micro Apartment und 2/3 Zimmerwohnungen erfolgt im Herbst 2021. Die Abbrucharbeiten der beiden Wohnhäuser in der Hadeldorfstraße 10 und 12 haben bereits begonnen und werden dann spätestens beim Baustart im Oktober fertiggestellt sein. Die schriftliche Zusage der Marktgemeinde Rankweil für das Bauprojekt „Corner 21 liegt bereits vor. Am 13. Juli erfolgt die behördliche Bauverhandlung. Die Fertigstellung des gesamten Bauprojekt ist für Mai 2022 vorgesehen. VN-TK