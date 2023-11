Cornelius I. und Isabelle I. gaben sich die Ehre

Bregenz. Die närrische Landeshauptstadt hat ein neues Ore-Ore-Prinzenpaar. Vor der Nepomukkapelle wurden am 11.11. um 11 Uhr 11 die neuen Bregenzer Faschingshoheiten der närrischen Bevölkerung präsentiert.

Sein 35-jähriges Jubiläum als Bregenzer Ore-Ore-Sprecher kann heuer Roberto Kalin feiern. Der gewiefte Profi-Moderator reiste eigens aus Stuttgart an, wo er einer Modenschau seine Stimme und sprachlichen Schliff lieh. Kalin konnte zahlreiche Altprinzen und Ex-Prinzessinnen begrüßen, darunter Ramon Schmid , Rolf Seewald, Joe Pirker , den langjährigen Ore-Ore-Obmann und graue Eminenz des Kinderfaschings Mandy Strasser , Ore-Ore-Medicus Rudi Brugger , Peter und Susanne Scharax , Ore-Urgestein Hans “Hotzenplotz” Hotz , Hugo und Elisabeth Mathis und Walter Gasser , der eigens für den Anlass ein tiefsinnig-witziges Gedicht verfasste und zum Besten gab. Mit dabei auch Peter Kaufmann mit etlichen Alt-Zeres, die Vorklöstner Narra Seckl, die Bregenzer Faschingsgilde und selbstredend der Fanfarenzug und die Narrenpolizei. Gesäumt wurde die Kornmarktstraße zudem von einem Großaufgebot an Bregenzer Fasnachtsfreunden.

Besonders herzlich fiel das Willkommen an Bürgermeister Michael Ritsch und First Lady Yvonne aus. Das Stadtoberhaupt schwänzte den Parteitag seiner roten Freunde in Graz und blieb damit auch der Wahl von Andreas Babler zum neuem Parteiobmann fern. Für alle, die es verpasst haben: Babler wurde mit einem Ergebnis von 88,76 % zum neuen Oberrothaupt gewählt. Sene Parteitagsabsenz begründete Bgm. Ritsch ganz logisch: „Als Bürgermeister und bekennender Ore-Ore-Fan ist mir die Kür des neuen Prinzenpaares einfach wichtiger und da habe ich im Sinne des Ore-Ore-Kinderfaschings in Bregenz zu sein“, ließ Ritsch die heftig applaudierende Menge wissen.