Cooler Sound: Gewinne den ELITE von sonoro!

Elektro Madlener verlost auch im Oktober wieder einen sensationellen Preis. Dieses Mal wartet der ELITE - ein modernes CD/Radio-System - auf einen glücklichen Gewinner.

Elektro Madlener, ein Fachhandelsunternehmen, das 1967 gegründet wurde und sich auf den Handel mit Elektrogeräten und deren Reparaturen spezialisiert hat, lädt in angenehmer Atmosphäre ein, das individuell auf Kundennutzen und Qualität ausgewählte Sortiment an Markenprodukten kennen zu lernen. Ob moderne Wäschepflegegeräte, Kühl- und Gefriergeräte oder auch eine Vielfalt an Kleingeräten – unter dem Motto “Technik, die begeistert” findet hier jeder Kunde die Wunschlösung in Funktion, Design und Langlebigkeit.