Contact-Tracing: Alle Fälle in Vorarlberg abgearbeitet

Zusätzlich 180 Landesbedienstete waren am vergangenen Wochenende beim Infektionsteam und in der Sanitätsabteilung freiwillig im Einsatz.

Das Infektionsteam wurde weiter aufgestockt: Ingesamt 225 Personen sind mittlerweile in diesem Bereicht tätig. Allein im Oktober wurden 63 Personen neu eingeschult. Am vergangenen Wochenende waren zusätzlich 150 Landesbedienstete beim Infektionsteam und 30 in der Landessanitätsabteilung im Einsatz – „mit diesem Kraftakt ist es gelungen, sämtliche Fälle abzuarbeiten“, informieren Wallner und Rüscher.