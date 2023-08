Rapid gelingt Aufstieg - bitteres Aus für die Austria

Austria Wien scheidet nach einer verrückten Partie aus, Rapid Wien steht nach einem souveränem Auswärtssieg im Play-Off um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League.

Beide Wiener Clubs hatten nach den Hinspielen intakte Chancen auf ein Weiterkommen auf internationaler Ebene. Am Ende des Abends durfte sich aber nur einer der beiden großen Vereine aus der Bundeshauptstadt freuen.

Irres Spiel in Favoriten

Nach dem 2:1-Auswärtserfolg bei Legia Warschau machte sich die Wiener Austria berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins Play-Off der UEFA Conference League.

Der Abend verlief für die Veilchen dann zunächst allerdings alles andere als nach Wunsch, bereits zur Pause lag die Wimmer-Elf nach Toren von Elitim (39.) und Gual (45.+1) mit 0:2 zurück. Pekhart erhöhte für die Gäste aus Polen eine knappe Viertelstunde nach Wiederbeginn, ein Aufstieg der Austria schien in weite Ferne gerückt zu sein.

Das Team aus dem zehnten Wieder Gemeindebezirk bewies allerdings unglaubliche Moral, durch einen Doppelpack von Gruber (69. und 83.) kamen die Veilchen noch einmal zurück in die Partie. Das Wechselbad der Gefühle sollte aber seine Fortzsetzung finden. Rosolek erzielte für Legia das 4:2, zudem kassierte Austria-Akteur Jukic nach einer Tätlichkeit die rote Karte. Dennoch steckten die Hausherren nicht auf, Ranftl verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal auf 3:4, was eine Verlängerung notwendig gemacht hätte.

Es blieb aber beim Konjunktiv, denn in Minute 99 versetzte der eingewechselte Muci dem rot-weiß-roten Vertreter den endgültigen K.O. Die Polen gewinnen schließlich mit 5:3, mit einem Gesamtscore von 6:5 steht Legia Warschau damit im Play-Off im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League.

Rapid schafft Aufstieg

Besser lief es für Rapid Wien, denn nach dem torlosen Remis im Hinspiel gegen Debrecen gelang den Hütteldorfern in Ungarn ein deutlicher 5:0-Auswärtssieg. Seidl brachte die Barisic-Elf nach einer Viertelstunde in Front, durch ein Eigentor von Romanchuk stellten die Grün-Weißen bereits in Halbzeit eins die Weichen auf Sieg.