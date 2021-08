Comebacker Schwendinger soll RW Rankweil zum Sieg führen

In der Eliteliga Vorarlberg hoffen der FC RW Rankweil und Aufsteiger FC Egg auf die Trendwende.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel RW Rankweil vs FC Egg

all

all

self

self

RW Rankweil hat zweimal in Folge verloren, Aufsteiger Egg musste dreimal in Serie den Platz als Verlierer verlassen. Der Tabellenachte Rot-Weiß hofft ebenso wie der Zehnte Egg nun am Sonntag um 17 Uhr auf der Gastra auf die Trendwende. Die Gastra ist längst zu keiner Festung mehr geworden.