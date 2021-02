com:bau wird zum ersten Mal digital

Zum ersten Mal sind alle Neuheiten rund um die Themen Bauhandwerk, Energie und Immobilien online zu finden.

Als kleine Schwester der com:bau bringt die com:bau digital am 5. März alle Infos direkt an die Bildschirme – so können sich die Besucher dieses Jahr bequem von zuhause aus informieren. Mit starken Partnern wie der Raiffeisenbank Vorarlberg, der vkw und ländleimmo.at präsentiert die Messe Dornbirn erstmals die com:bau digital.