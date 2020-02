com:bau öffnet zum 7. Mal ihre Tore

Von Freitag bis Sonntag dreht sich in der Dornbirner Messe wieder alles um Bauen, Sanieren und Wohnen.

Die größte Baumesse in der Vier-Länder-Region öffnet am Freitag, 28. Februar ab 10 Uhr wieder seine Tore. Rund 250 Aussteller aus acht verschiedenen Bereichen, zwei Sonderausstellungen und das bau:forum der Raffeisenlandesbank Vorarlberg warten auf Interessierte und Häuslebauer. Heuer gibt es erstmals im Küchensegment auch den Bereich Ausbau.

Die Sonderaustellungen widmen sich in diesem Jahr nachhaltigen und gesunden Materialien. Bereits zum dritten Mal gibt es in Halle 14 die Ausstellung "Bau mit Lehm". Die Sonderausstellung "Materialwende" von OFROMM in Halle 10 zeigt, wie aus Müll wiederverwendbare Materialien und Baustoffe werden. Die Recycling-Maschine von plasticpreneur zeigt live, wie aus Müll Baustoffe entstehen. Besucher können ihren Plastikmüll mitbringen und mit einem Dachziegel nach Hause gehen.