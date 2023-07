"Coffee with Cops": Polizei will Vertrauen schaffen

Am Dienstag läutet die Vorarlberger Polizei im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER die Aktion "Coffee with Cops" ein.

Kontakt zur Bevölkerung fördern

Startschuss am Dienstag

Der Startschuss zu "Coffee with Cops" fällt am Dienstag beim Bahnhof in Dornbirn, in Kooperation mit den ÖBB. Zwischen 15:00 und 18:00 Uhr laden Bedienstete von GEMEINSAM.SICHER und den ÖBB alle Interessierten zu einem ungezwungenen Gespräch ein.