Code Base Camp startet in Klaus

Jugendliche fürs Programmieren begeistern - das ist das Ziel des Code Base Camp.

Das Projekt von Russmedia und der FH Vorarlberg geht ab Montag, 5. August in die nächste Runde. Der mittlerweile dritte Jahrgang programmiert bis zum 16. August bei Omicron in Klaus. Eine zweite Gruppe absolviert das Code Base Camp vom 19. bis 30. August bei Russmedia in Schwarzach.