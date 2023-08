Code Base Camp macht Kids fit für die digitale Zukunft

Ein etwas anderes Ferienprogramm für Jugendliche läuft derzeit wieder. Beim Code Base Camp lernen Kids aus dem Ländle, wie sie selbst Spiele und Co. programmieren können.

Der Multimediaraum im Medienhaus in Schwarzach an einem Ferientag im August. Der Raum ist gut gefüllt mit jungen Vorarlbergern, die sich in den Sommerferien mit dem Programmieren beschäftigen.