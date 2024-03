Code Base Camp: Ein Sprungbrett für junge IT-Talente

Das Code Base Camp, eine Initiative der Fachhochschule Vorarlberg und Russmedia, öffnet auch dieses Jahr wieder seine Türen für junge Technikbegeisterte. Bis zum 31. März können sich interessierte Jugendliche anmelden, um in den Sommermonaten in die Welt der Softwareentwicklung und des Web-Designs einzutauchen.

Bildungsinitiative mit Mehrwert

In den beiden Sommermodulen des Camps erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Grundlagen des Web-Designs und die Programmierung. Angeleitet von Experten, lernen sie in praxisnahen Workshops, eigene Websites zu gestalten und sich in die Tiefen der JavaScript-Programmierung zu wagen. Die Module sind sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet und bieten eine ideale Plattform, um erste Erfahrungen in der Softwareentwicklung zu sammeln.

Veranstaltungsorte und Termine

Die Sommercamps finden in den Räumlichkeiten von Omicron electronics in Klaus, der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn und bei Russmedia in Schwarzach statt. Die erste Runde der Module beginnt am 5. August und endet am 14. August, gefolgt von einer zweiten Runde vom 19. bis zum 30. August. Zum krönenden Abschluss werden die Projekte der Teilnehmer in einer feierlichen Abschlussveranstaltung präsentiert und zertifiziert.