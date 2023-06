Cocktailparty und Arbeitssitzung der Hörbranzer Raubritter

Das Angenehme und mit dem Nützlichen verbinden

Fast vollzählig konnte Komtur Thomas Lissy die Hörbranzer Raubritter mit deren Begleitungen sowie ehemalige Ritter mit Begleitungen zum Sommerfest 2023 begrüßen. Bei der Sommerparty, die von Ritter Markus bestens vorbereitet wurde, konnten leckere, von Tom und Rene bereitete, Cocktails, genossen und verkostet werden. Beim traditionellen Raubritter-Boccia-Spiel wurde nach spannenden Würfen, bei denen oft nur Zentimeter über die Punkte entschieden, die Siegermannschaft gekürt. Am Abend wurden alle mit leckeren Speisen vom Grill verwöhnt und die Cocktailparty klang bei angenehmen Temperaturen und interessanten Gesprächen spät aus. Bei der Sommer-Cocktailparty besteht für aktive und ehemalige Ritter mit ihren Begleitungen die Möglichkeit einen entspannten und geselligen Abend miteinander zu verbringen. Aber nicht nur Feiern stand am Programm der Hörbranzer Raubritter. Am Tag darauf wurde die erste Arbeitssitzung durchgeführt. Bis zum Faschingsstart am 11.11.2023 sind einiges an Vorarbeiten zu leisten. Familienumzug mit Fest am Dorfplatz, Bürgermeisterabsetzung am Gumpigen Donnerstag, Schul- und Kindergartenbesuche, Kinderball am Faschingsdienstag sowie den Faschingsstart am 11.11 und der große Raubritterball müssen vorbereitet und die jeweiligen Abläufe überlegt werden. Die Verstärkung und Unterstützung der Kindergardeleitung steht auf der Arbeitsliste ganz oben und sollte schnellstmöglich erledigt werden. Und natürlich werden schon Vorschläge und Ideen zum 47. Prinzenpaar gesammelt, damit die Sucher-teams gut gerüstet starten können.