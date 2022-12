Ein Coca-Cola-Weihnachtstruck ging in Flammen auf.

Ein Coca-Cola-Weihnachtstruck ging in Flammen auf. ©The Coca-Cola Company; Canva; TikTok/pyrothemonkey

Ein Coca-Cola-Weihnachtstruck ging in Flammen auf. ©The Coca-Cola Company; Canva; TikTok/pyrothemonkey

Coca-Cola Weihnachtstruck geht in Flammen auf

Die Coca-Cola Weihnachtstrucks sollen magische Momente in der Weihnachtszeit bescheren. In Bukarest ging ein Truck jedoch in Flammen auf.

Die Weihnachtstrucks von Coca-Cola mit ihren knallroten, mit Schneeflocken und Lichterketten verzierten Sattelschlepper touren jedes Jahr durch mehrere Länder Europas. Der Getränkehersteller wirbt mit "strahlenden Gesichtern vor einer einzigartigen Kulisse". In der rumänischen Hauptstadt Bukarest zauberte der Truck den Menschen allerdings kein Lächeln ins Gesicht.

Ein Video, das derzeit auf TikTok viral geht, zeigt einen Truck im Schein lodernder Flammen. Der Weihnachtstruck hatte Feuer gefangen - doch der Fahrer schien dies gar nicht bemerkt zu haben. Aufgeregte Passanten versuchten durch wildes Winken und Zurufen den Lenker zum Anhalten zu bewegen.

Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen, die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. "Es war ein Vorfall ohne Verletzte und ohne größere Schäden. Alles ist unter Kontrolle und die Karawane wird wie geplant weiterziehen", so Coca-Cola auf Instagram.