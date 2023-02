Polizeieinsatz in Hohenems

Polizeieinsatz in Hohenems ©VOL.AT/Rhomberg/Canva

Cobra-Einsatz in Hohenems: Mann (58) teilte per Whatsapp ...

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Hohenems in der Walther-von-der-Vogelweide-Straße zu einem Polizeieinsatz.

Ein 58-jähriger Mann teilte zwei Bekannten per WhatsApp mit, dass er sich mit einer Schusswaffe umbringen werde und sich evtl. von Polizisten erschießen lassen würde. Mehrere Streifen der Polizei fuhren zum Einsatzort und nahmen Kontakt mit dem Mann auf. Der 58-Jährige konnte von einem Verhandlungsteam der Polizei überredet werden, die Wohnungstüre zu öffnen. Beamte des Einsatzkommandos „Cobra“ sicherten den Einsatz ab.

Da der Mann einen offensichtlich verwirrten Eindruck machte und über heftige Schmerzen klagte, wurde er einem Arzt vorgeführt. Die Waffe, eine CO2-Waffe konnte sichergestellt werden. Bei der Amtshandlung wurde niemand verletzt.

Einsatzkräfte:

Mehre Streifen der Polizei

zwei Streifen des EKO „Cobra“

Rettung mit einem Fahrzeug und drei Personen