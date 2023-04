Coachella 2023: Das war das erste Wochenende

Nahe der kalifornischen Wüstenstadt Indio bei Palm Springs startete am Freitag wieder das legendäre Coachella-Festival.

Als Headliner lockte unter anderem der aus Puerto Rico stammende Popstar Bad Bunny ("Un Verano Sin Ti"). Erstmals in der Geschichte des Megakonzerts sind die Headliner ausschließlich nicht-weiße Künstlerinnen und Künstler. Auf Bad Bunny folgten die südkoreanische K-Popgruppe Blackpink und der R&B-Sänger Frank Ocean. Zu den weiteren Acts gehören unter anderem die Gorillaz, Rosalía, Björk und Calvin Harris.

An zwei Wochenenden wird gefeiert

Die Konzerte finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt, jeweils vom 14. bis 16. April und vom 21. bis 23. April. Das Line-Up ist an beiden Terminen identisch. 2022 zählte das Festival rund 750.000 Besucher - anders als im vergangenen Jahr war Coachella dieses Mal aber nicht sofort ausverkauft. Für das zweite Wochenende gibt es immer noch Tickets.

Kulinarische Highlights

Nicht nur musikalisch, auch kulinarisch gilt Coachella als Event der Superlative. Im vergangenen Jahrzehnt vergrößerte sich das Angebot beim Festival stetig. Inzwischen reservieren Restaurants aus den ganzen USA ihren Platz unter dem berühmten Riesenrad. Ob Foodtrucks mit Burgern, Tacos und veganen Speisen oder ganze Pop-Up-Restaurants: Für alle Geschmäcker - und Geldbörsen - ist etwas dabei. So können sich Sushi-Liebhaber für 375 US-Dollar (340 Euro) plus Mehrwertsteuer ein 16-Gänge-Menü inklusive Sake-Begleitung servieren lassen. Ganz neu im Programm ist außerdem eine Bar, die ausschließlich nicht-alkoholische Getränke ausschenkt.

Soviel kosten die Tickets

Die offiziellen Preise reichen von 550 Dollar (500 Euro) für ein reguläres Drei-Tage-Ticket bis hin zu 15.000 US-Dollar (13.600 Euro) für die Luxus-Erfahrung mit klimatisiertem Zelt, privatem Badezimmer und Transport über das Festival-Gelände via Golfmobil. Wem das zu teuer ist, der kann dieses Jahr erstmals komplett per Youtube mit dabei sein: Alle Auftritte auf den insgesamt sechs Bühnen werden, eingebettet in ausführliche Berichterstattung, live übertragen. Das Anschauen ist kostenlos.