CO2-Steuer fix: So teuer wird Sprit ab Oktober

Jetzt ist es fix. Die CO2-Bepreisung kommt ab Oktober. Damit wird auch Diesel und Bezin teurer.

Ein Entschließungsanträge der SPÖ, im dem eine Verschiebung der Einführung der CO2-Bepreisung gefordert wurde, ist am Mittwoch im Nationalrat gescheitert. Damit ist fix: Ab 1. Oktober startet die CO2-Bepreisung in Österreich.

all

all

self

self

all

all

self

self

Wohl wieder über 2 Euro

Mit dem Start der CO2-Bepreisung am 1. Oktober könnten dann auch die Spritpreise wieder an der Zwei-Euro-Schwelle kratzen - zumindest wenn man von den derzeitigen Preisen ausgeht. Diesel kostet in Vorarlberg aktuell im Schnitt rund 1,94 Euro und Super rund 1,69 Euro je Liter.