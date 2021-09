Cluster in Schwarzenberger Pflegeheim – zwei Tote

In einem Pflegeheim in Schwarzenberg sind in den vergangenen Tagen zwei Patienten am Coronavirus gestorben.

In einem Pflegeheim in Schwarzenberg im Bregenzerwald sind in den vergangenen Tagen zwei vollimmunisierte Patienten am Coronavirus gestorben. Weitere Heimbewohner seien am Virus erkrankt, bestätigte die Landespressestelle der APA einen entsprechenden Bericht von ORF Radio Vorarlberg. Der Cluster umfasste zunächst sieben Bewohner und fünf Pflegekräfte. Heimleiter Bernhard Kempf mutmaßte, dass die dritte Impfung für die zwei Verstorbenen möglicherweise zu spät gekommen sei.

Todesopfer hatten Vorerkrankungen

Bei beiden Todesopfern liege die Corona-Impfung schon länger zurück, zudem hätten sie unter Vorerkrankungen gelitten, so Kempf. In Vorarlberg wurde am Mittwoch mit den Auffrischungsimpfungen begonnen. Der Krankheitsverlauf bei den anderen Heimbewohnern sei hingegen mild ausgefallen, sagte der Heimleiter.

Vorsichtsmaßnahmen verschärft

Zum Schutz der nicht-infizierten Heimbewohner wurden in Schwarzenberg Personal und Bewohner auf zwei Etagen aufgeteilt. Die Mitarbeiter tragen nach wie vor Schutzanzüge.

