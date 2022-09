Clunia stellt sich vor

Die Feldkircher Mittelschulverbindung lädt zu einem Infoabend ins Vereinslokal in der Vorstadt.

Vor mittlerweile über 110 Jahren gründeten einige Maturanten am 22. Dezember 1908 am Feldkircher Staatsgymnasium im Geheimen eine katholische Studentenverbindung. Als Gegengewicht zu den Deutschnationalen sollten in der „Clunia“ die christlichsozial gesinnten Gymnasiasten gesammelt werden. Die Schulverbindung umfasst derzeit über 100 Mitglieder, wobei seit 1991 auch Mädchen vollberechtigte Mitglieder der Clunia werden können.

Für alle die nun mehr über die Mittelschulverbindung wissen wollen und sich dafür interessieren, Dinge zu lernen, die in der Schule untergehen oder sich gerne gesellschaftskritisch engagieren wollen, sind am Mittwoch, 28. September zu einem informativen Abend ins Clunia-Vereinslokal eingeladen. Die „Aktiven“ geben dabei einen Einblick, was eine Verbindung ist, was die Clunia ist, wofür sie steht und wie die vier Prinzipien Religio, Patria, Scientia und Amicitia zu sehen sind. Los geht’s in der „Bude“, dem Vereinslokal im 1. Obergeschoss der Vorstadt 26 um 19 Uhr. MIMA