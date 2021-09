"clubnight Vorarlberg": Gemeinsame Aktion soll Impfbereitschaft erhöhen

Am Freitag wurde in einer Pressekonferenz die Aktion "clubnight Vorarlberg" vorgestellt. Damit soll sowohl die heimische Nachtgastronomie unterstützt, als auch die Impfbereitschaft erhöht werden.

Impfbereitschaft einen Schub verleihen

An dieser Aktion nehmen "Kuche und Club", "Rauch Club", "Buntergrund", "El Capitan", "Vabrik", "Otten Gravour", "Steinebach Clubbing", "Vakanz", sowie das "Conrad Sohm" und der "Sender" öffnen am Samstag, 6. November 2021, ihre Türen eine Nacht lang für geimpfte Gäste kostenlos. "Bei der gemeinschaftlichen Aktion der 'Clubnight' geht es darum, der Branche und der Impfbereitschaft einen zusätzlichen Schub zu verleihen", stellten Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler bei der gemeinsamen Pressekonferenz in der Bar Innauer in Dornbirn klar.