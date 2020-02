Clown Dido sorgte für Lacher

Die Kids der Volksschule Tschagguns freuten sich über die Späße des Clowns

Er ist ein Garant für gute Unterhaltung, der Clown Dido alias Stefan Schlecker. Zu Gast war er dieser Tage in der Volksschule Tschagguns. Und die Kinder hielten sich die Bäuche vor Lachen, so tollpatschig stellte sich der Clown bei seiner rund einstündigen Aufführung vor. Allein schon, dass er immer wieder seine Mütze verlor, diese suchte und auf die Zurufe der Kinder ganz am falschen Ort nachschaute, sorgte für viel Trubel im Turnsaal der Volksschule Tschagguns.

„Wir haben Stefan Schlecker schon öfters bei uns an der Schule gehabt und die Kinder sind jedes Mal wieder begeistert“, so der Direktor der Volksschule Tschagguns, Rainer Schlatter. Ein Clown der alten Schule, der für gute Unterhaltung in der Faschingszeit bei Kindern und Lehrern sorgte und der am Ende auch viel Applaus von den Schülern der Volksschule Tschagguns für seine Darbietung erhielt.