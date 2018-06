Cleveres Licht für Jedermann - Ikea im Smarthome-Business

Lampen, die mit Sprachassistenten kommunizieren: Was banal klingt, ist Ikeas erfolgsversprechender Einstieg in den Smart-Home-Markt. Denn die LEDs sind nun kompatibel mit allen bestehenden Systemen. VOL.AT hat das genauer unter die Lupe genommen.

Einfache Erweiterung

Weiters kann man seinen TRÅDFRI-Geräten jederzeit neue Lampen oder andere Leuchtmittel hinzufügen. Beim Start war das Angebot noch überschaubar, aber Ikea hat mittlerweile eine Reihe an neuen Geräten (inklusive Lichtpaneel) nachgereicht. Die Lampen können dann in Gruppen zusammengefasst und so gemeinsam gesteuert werden. So lassen sich beispielsweise über die App alle Ikea-Lampen im Wohnzimmer auf einmal ein- oder ausschalten, dimmen und noch vieles mehr.