Claudia Gamon kandidiert als Neos-Landessprecherin

Die Europaparlamentsabgeordnete wird Anfang 2023 bei der Mitgliederversammlung der NEOS als Landessprecherin kandidieren

Die 33-jährige Claudia Gamon bewirbt sich bei den NEOS als Nachfolgerin der langjährigen Landessprecherin Sabine Scheffknecht. "Vorarlberg hat enormes Potential, das die regierenden Parteien aus ÖVP und Grüne kläglich vernachlässigen. In Vorarlberg hinken wir bei der Kinderbetreuung und bei den ganztägigen Schulformen hinterher und Frauen verdienen nirgendwo so wenig wie hier", erklärt Gamon einige Themenschwerpunkte, die es anzugehen gilt.

Sabine Scheffknecht würde den u0022Staffelstabu0022 gerne in die Hände von Claudia Gamon weitergeben.

Sabine Scheffknecht würde den u0022Staffelstabu0022 gerne in die Hände von Claudia Gamon weitergeben.

Sabine Scheffknecht würde den u0022Staffelstabu0022 gerne in die Hände von Claudia Gamon weitergeben.

Erfahrung im Europaparlament

Gamon ist seit 2019 Abgeordnete im Europäischen Parlament, hat dadurch eine Außenansicht auf das Ländle. "Der Blick über den Tellerrand macht sicher: In Vorarlberg wäre noch so viel möglich. Politik darf nicht vorschreiben und einschränken, sondern muss endlich anfangen zu ermöglichen. Ich freue mich sehr, diese Perspektive aus meiner Arbeit im Europäischen Parlament und das damit verbundene Wissen nach Vorarlberg zu bringen", so die gebürtige Feldkircherin.