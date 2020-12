Claudia Gamon im Visier der Querdenker rund um Attila Hildmann

Mit einem Video über die Vorteile einer Impfung im Kampf gegen die Pandemie rückte die EU-Abgeordnete in den Mittelpunkt einer Hass-Kampagne auf dem Telegram-Channel von Attila Hildmann, Deutschlands wohl bekanntestem "Querdenker und Oberschwurbler".

"Der Hildmann hat mein kleines Video entdeckt und findet es doof? Haha, er soll mal probieren der Dolm", kommentierte die ehemalige Nationalratsabgeordnete das Posting auf Twitter. Auf seinem Telegram-Channel rief der deklarierte Corona-Maßnahmen-Kritiker auf, das Video der Wahl-Schwarzenbergerin negativ zu bewerten. Im VOL.AT-Telefonat reagierte Gamon auf die Attacken, in denen man sie u.a. als "kleine YouTuberin" abkanzelt: "Gerade jetzt steht die Politik in der Verantwortung, auf die Bedeutung der Impfung im Kampf gegen Corona hinzuweisen. Um einer Impfskepsis vorzubeugen, bedarf es offener und transparenter Kommunikation - was ich mir gerade von Seiten der Regierung in wesentlich größerem Ausmaß erwarten würde."